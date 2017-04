Belgen meteen onderuit in beachvolley Xiamen

Brussel -

Dries Koekelkoren en Tom van Walle hebben weinig plezier beleefd aan hun deelname aan het World Tour beachvolleytoernooi in het Chinese Xiamen. De Belgische kampioenen, de zevende reekshoofden in China, moesten vrijdagochtend in de eerste ronde (zestiende finales) in twee sets buigen voor Sean Rosenthal en Trevor Crabb. De als 26e geplaatste Amerikanen haalden het in twee sets, het werd 21-12 en 21-17.