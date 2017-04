Weyts belooft 47 miljoen euro voor Limburgse fietspaden, maar schiet tekort

Brussel -

Vlaams minister Ben Weyts (N-VA) kondigde donderdag trots aan dat hij de komende drie jaar 300 miljoen euro investeert in fietsinfrastructuur, waarvan 47 miljoen in Limburg. Maar een factcheck toont aan dat beide bedragen niet kloppen. Dat de totale investering op 289 miljoen uitkomt en niet op 300 miljoen, dat willen we nog door de vingers zien. Maar dat Weyts in een persbericht 47 miljoen euro investeringen in Limburg aankondigt terwijl het in realiteit om een kleine 30 miljoen gaat, kan op minder begrip rekenen. Wordt er gegoocheld met cijfers? Of is er toch een logische verklaring?