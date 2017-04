Politie voert onderzoek naar filmpje van man die zichzelf bevredigt achter het stuur van zijn auto

Op sociale media circuleert een filmpje waarop een man te zien is die zich masturbeert achter het stuur van zijn zwarte Volvo. Achteraan op de auto staat reclame van een installatiebedrijf in Oudenaarde. Maar bedrijfsleider ontkent de feiten en heeft zelf een klacht ingediend bij de politie.

Het filmpje, gemaakt van in een appartement in de buurt, toont duidelijk hoe een man zichzelf bevredigt in zijn wagen, een zwarte Volvo XC90. Hij staat vlakbij een school en terwijl hij bezig is, passeren er nietsvermoedende voetgangers en fietsers op een paar meter van zijn auto.

Op de achterruit van de wagen staat reclame van het Oudenaardse bedrijf.

Bij het bedrijf zijn ze op de hoogte van het filmpje maar ontkennen ze alles en beweren ze zelfs geen Volvo te hebben in hun wagenpark. De man wordt wel al de ganse dag opgebeld omdat zijn telefoonnummer op het filmpje te zien is. Hij krijgt daarbij allerlei verwijten naar het hoofd geslingerd.

Afpersing

“Mijn cliënt wordt afgeperst “, zegt zijn advocaat Hugo Vyls.

“Hij is opgebeld door onbekenden die hem een grote som geld vroegen. Anders zouden ze een filmpje van hem op het internet posten. Nog voor hij goed en wel besefte wat er gaande was, was het al te laat. Maar het filmpje is vals, dat was mijn cliënt niet. Daar steek ik mijn hand voor in het vuur”, zegt de advocaat.

Intussen is er een klacht ingediend bij de politie van Oudenaarde. Daar bevestigt men dat er twee onderzoeken lopen. Eentje over het filmpje zelf en een over de feiten.

Het filmen op zich was niet strafbaar, het verspreiden van de beelden blijkbaar wel. En een tweede onderzoek gaat over de feiten. Intussen is ook de procedure opgestart om de beelden zo snel mogelijk te laten verwijderen.

Aangezien de nummerplaat van de auto in beeld komt, zal het voor de politie gemakkelijk te achterhalen zijn van wie de auto nu effectief is.

Als de masturberende man kan geïdentificeerd worden, dan zal hij vervolgd worden voor openbare zedenschennis.