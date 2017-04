Gebuisd op instaptoets leraar: weekje vroeger naar school

Hasselt - Wie leraar in het kleuter-, lager of secundair onderwijs wilt worden, kan vanaf nu online zijn instaptoets afleggen. De test is verplicht, maar de resultaten zijn niet bindend. Toch wil de lerarenopleiding van hogeschool PXL in Hasselt de instaptoets gebruiken om leerkrachten in spe beter voorbereid aan de start van het schooljaar te krijgen. “Wie een minder resultaat haalt op de instaptoets, stellen we voor om in september een week vroeger naar school te komen om een bijspijkercursus te volgen”, zegt Marc Hermans, departementshoofd van PXL-Education.

Wie de ambitie heeft om in de toekomst voor de klas te staan en in september wilt starten met de opleiding kleuter-, lager of secundair onderwijs aan een hogeschool is vanaf dit schooljaar verplicht om ...