Stadion van KRC Genk verhuist naar Albertkanaal

Hasselt / Genk -

Het stadion van KRC Genk verhuist naar de haven van Genk. Ook de Ethias Arena verkast mee waardoor het daar in Hasselt opnieuw groen wordt. Met een snelle en trage tram wordt de nieuwe stad vlot verbonden. De binnenstad van Hasselt mag blijven, in hartje Genk kan je beter een multiculturele markt uitbouwen dan de huidige ketens. En rond de Tuikabelbrug gaan we wonen, feesten en wandelen richting ons eigen Central Park (lees: De Maten). Wij lieten de studenten architectuur van Universiteit Hasselt los op de fusie, met verrassende resultaten. Zelfs voor een naam zouden ze zorgen: Limburg-Stad. Naar die andere ‘stad’ in de provincie Antwerpen.