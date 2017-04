Maasmechelen -

Hoeveel muziek kan er in één leven? Veel, in het geval van Maurice Delporte. Hij was jarenlang directeur van de muziekacademie in Maasmechelen, speelde als paukenist in een filharmonie en als pianist in een dansorkest én zong en dirigeerde in een koor. “Muziek was zijn beroep en zijn leven.”