Motorrijder kruipt door het oog van de naald na aanval van slang

Het angstaanjagende moment waarop slang in been van motorrijder wil bijten Video: Viralhog

Zelfs op de openbare weg ben je niet altijd veilig voor slangen. Een recent opgedoken video uit de Thaise stad Lampang bewijst dat op een akelige manier. De beelden tonen hoe een motorrijder met een snel manoeuvre een aanval van een slang kan ontwijken.

De slang kronkelde al op het midden van de baan nog voordat de motard het dier in de gaten kreeg. Hij kon gelukkig nog met genoeg snelheid uitwijken naar links en zijn benen in de lucht gooien. De slang had weliswaar nog een spectaculaire sprong in petto, maar een beet in de benen van de man lukte het dier gelukkig niet.

Of de aanval nog pijnlijke gevolgen had voor de slang, is niet duidelijk. Het filmpje werd immers opgenomen door een automobilist die net achter de motorfietser reed. Enkele dagen geleden kwam de virale video op YouTube terecht, waar ze al bijna vier miljoen keer is bekeken.