Dit verlaten Italiaanse eiland draagt een duistere geschiedenis met zich mee

Prachtig blauw zeewater, veel groen, en één witte villa. Dat is in enkele woorden de beschrijving van Zannone. Het Italiaanse eiland ligt vlakbij de Baai van Napels maar staat niet bekend om zijn rijke fauna en flora, wel om zijn duistere geschiedenis.

De villa heeft een prachtig terras dat uitkijkt over de Tyrreense Zee. Het gebouw werd neergepoot in de jaren 30, op de overblijfselen van een oud klooster, en werd van de ene aristocratische familie overgeleverd aan de andere. Aanvankelijk werd Zannone gebruikt als jachtuitstapje voor de Italiaanse adel en werden er honderden Moeflon-schapen (de kleinste soort wilde schapen) opgezet.

Vandaag zijn de Moeflons de enige bewoners van het, dus verlaten, eiland. De villa is vervallen en dient enkel nog als toeristische trekpleister. Enkel wetenschappers mogen er een nacht doorbrengen in het kader van een biologisch onderzoek. Al kan je als toerist ook je gading vinden met de uitzichten en een duik vanaf de boot die je er bracht. Zo kan je zelfs naar een privé-strand zwemmen.

De markies en zijn vrouw

Op dat strand was Anna Fallarino, een voormalige actrice, ooit de grote ster. Zij was de vrouw van markies Casati Stampa, die de villa huurde in de jaren 60. In tegenstelling tot zijn voorgangers gebruikte Stampa Zannone niet uitsluitend voor wat plezier met de jacht. Integendeel.

“In de villa hield Stampa zijn grootse seksfeestjes”, vertelt gids Giorgio Aniello. “Hij was een obscene man die ervan genoot om zijn vrouw te fotograferen en filmen terwijl ze seks had met jongeren mannen. Terwijl de edelmannen gaan jagen waren, hield zijn vrouw zich bezig ‘andere activiteiten’. Zoals naakt zwemmen in de oude Romeinse baden en zichzelf amuseren met andere mannen op het strand.”

En daar bleef het niet bij. De Italiaanse adel liep storm voor de feestjes van Stampa en er vloeide elk weekend enorm veel alcohol. Recentelijk vonden arbeiders bij herstellingswerken een hele hoop gebroken glas en flessen die begraven waren naast de villa. Er zouden bovendien, volgens de geruchten, ook peepshows voor extreme sekssessies zijn gehouden. In een ‘verborgen spiegelkamer’.

“We wisten allemaal wat daar gebeurde”, aldus gids Riccardo Peci, die woont op het naburige eiland Ponza. “We gaven het de naam ‘seksfeesteiland’, maar niemand zei er ooit wat over. Het was dan ook een publiek geheim. Het was gewoon gek.”

Zannone ligt tussen Rome en Napels. Foto: Google Maps

Moord

Maar aan elk sprookje komt een eind. In 1970 had Stampa plots genoeg van de avontuurtjes en orgieën van zijn Anna. Zijn vrouw was namelijk verliefd geworden op één van haar jongere aanbidders, Massimo Minorenti, en dat kon Stampa niet verdragen.

Op 30 augustus belde een van de huishoudster de zus van Anna op met de boodschap dat de markies zichzelf samen met Anna en Massimo had opgesloten in de woonkamer en dat ze de deur onder geen enkele voorwaarde mochten openen. Toen Anna’s zus na het horen van enkele vreemde geluiden de deur opende, ontdekte ze een gruwelijke scène. De markies, Anna en Massimo lagen dood op de grond en er hing bloed tot op een schilderij tegen de muur.

Stampa had uit pure jaloezie zijn vrouw en haar vriend doodgeschoten met twee kogels in de rug, waarna hij zichzelf van het leven beroofde. In de lade van zijn bureau vonden speurders een groen boekje, waarin de markies in detail de orgieën die hij voor zijn vrouw organiseerde uit de doeken deed. Hij koos de jonge mannen zelf uit en betaalde hen ook. Zo had hij altijd alles onder controle.

Dat was echter niet meer het geval toen Anna viel voor Massimo. “Ze heeft me bedrogen met haar hart”, schreef Stampa diezelfde zomer in zijn dagboek. “Ik voel me praktisch dood, ik ben alles kwijt.” Toen hij zijn vrouw belde tijdens een jachttrip en Massimo de telefoon oppakte, was de veer gebroken. Sindsdien is het ooit zo wilde Zannone in handen van de Italiaanse overheid.