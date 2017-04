Andy Murray verrassend onderuit in Monaco

Andy Murray (ATP 1) heeft de achtste finales (derde ronde) van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (4.273.775 euro) niet overleefd. De Schotse nummer 1 van de wereld verloor in drie sets van Albert Ramos-Vinolas (ATP 24).

De 29-jarige Murray ging met 2-6, 6-2 en 7-5 onderuit tegen zijn Spaanse leeftijdsgenoot. Het duel duurde ruim 2,5 uur. Murray maakte in Monte Carlo zijn comeback nadat hij meer dan een maand buiten strijd was geweest met een elleboogblessure. Woensdag had de olympisch kampioen van Londen 2012 en Rio 2016 in de tweede ronde (hij was in de openingsronde vrij) de Luxemburger Gilles Müller (ATP 28) geklopt met twee keer 7-5.

Vorig jaar bereikte Murray, net zoals in 2009 en 2011, de halve finales op het Monegaskische gravel, zijn beste uitslag tot dusver. Albert Ramos-Vinolas neemt het in de kwartfinales op tegen de Kroaat Marin Cilic (ATP 8). Die ging met 6-2 en 7-6 (7/0) voorbij de Tsjech Tomas Berdych (ATP 12).

(belga)