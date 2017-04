KRC Genk lijkt freewheelend op weg om play-off 2 B te winnen. De Genkenaren hebben zonder te spelen al 3 punten voorsprong op eerste achtervolger Eupen. Vergroten coach Stuivenberg en co hun voorsprong tot 6 punten? Volg de wedstrijd tegen Moeskroen live, via onze reporter in de Luminus Arena.