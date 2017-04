Het heeft niet mogen zijn voor Genk. De Limburgers kwamen in eigen huis niet verder dan een 1 - 1 gelijkspel na een gelijkopgaande partij. Al had Genk op basis van zijn degelijke tweede helft misschien aanspraak kunnen maken op meer. Maar een doelpunt uit het niets van Sisto besliste daar anders over. Trossard maakte nog gelijk maar daarbij bleef het. Het Europese avontuur is daarmee ten einde. Herbeleef de wedstrijd dankzij onze reporter ter plaatse.