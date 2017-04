Vier vermeende mensenhandelaars over de hele lijn vrijgesproken

Hasselt - Drie Armeniërs van 33, 34 52 jaar oud en een dertiger uit Letland zijn door de Hasseltse correctionele rechtbank vrijgesproken van mensenhandel en witwas. De openbare aanklager had een maand geleden nog celstraffen tot 2 jaar en geldboetes van 18.000 euro gevraagd, net als de verbeurdverklaring van een Porsche Cayenne en een plezierboot. De strafrechter in Hasselt oordeelde dat de feiten niet bewezen waren.

Het parket meende dat het viertal tussen 2010 en 2014 vrouwen aan het werk zette in drie cafés in het Hasseltse, maar dat de vrouwen daarbij uitgebuit werden. Dat gebeurt ofwel via vennootschapsrechtelijke constructies of via stromannen. Verder werd de 52-jarige man witwaspraktijken ten laste gelegd. Daarmee zou een bedrag zijn gemoeid van in totaal bijna 280.000 euro, maar ook dat achtte de rechtbank niet bewezen.

Voor de vrijspraak baseerde de rechtbank zich op de verklaringen van de betrokken dames, die achter de toog werkten. Ze vertelden dat ze niet onder druk werden gezet, hun paspoort mochten behouden en mochten gaan en staan waar ze wilden. Hun loon, weliswaar karig, mochten ze zelf uit de kassa nemen. Bij een controle van de sociale inspectie in een van de cafés bleek ook alles in orde. “Politie en parket meenden dat ze het ‘Odessa aan de Demer’ hadden gevonden. De vrouwen waren als zelfstandige actief. Ze kregen bovenop hun loon kost en inwoon. Er werd niemand uitgebuit”, aldus advocaat Peter Donné.

Door de vrijspraak draait de Belgische staat op voor de gerechtskosten.

(belga)