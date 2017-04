VIDEO. Zo maakt priester Wim zich klaar voor Urban Run in Herk-de-Stad

Herk-de-Stad - Op vrijdag 28 april nemen de leerlingen van de Sint-Martinusscholen van Herk-de-Stad het centrum even over voor ‘THEY RUN THE CITY’. En niet alleen de leerlingen doen mee, zelfs de jonge priester Wim Simons heeft zijn loopschoenen al aangetrokken, onder zijn priesterkledij.

Het evenement wordt georganiseerd ten voordele van Te Gek!?, een initiatief dat psychische problemen bespreekbaar wil maken in Vlaanderen. Maar Run The City is niet enkel een Urban Run. Ook lokaal artistiek talent krijgt een podium aangeboden die dag.

Niet alleen de leerlingen nemen deel aan het evenement, ook enkele bekende inwoners van Herk-de-Stad. Onder meer priester Wim Simons waagt zijn kans. Dat blijkt uit een filmpje op Facebook, waarin te zien is hoe de priester zijn loopschoenen al aangetrokken heeft, onder zijn priesterkledij. De 34-jarige priester was in 2015 de eerste Guigovenaar die tot priester werd geschopt.