VIDEO. Dokter pleit voor menstruatieverlof door mannen menstruatiepijn te doen voelen

Een Nederlandse dokter probeert mannen te overtuigen van het nut van menstruatieverlof. Hij doet dat op een opvallende manier: door mannen zelf te laten voelen hoe pijnlijk menstruatie kan zijn. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De discussie laait hoog op sinds in Italië een wetsvoorstel op tafel ligt om vrouwen maandelijks drie dagen betaald verlof te geven.

Peter de Vroed runt inmiddels een heel bedrijf: met een online community, een instructieboek, workshops en straks ook een internetcursus. Zijn doel is duidelijk: mensen overtuigen dat vrouwen hun menstruatiepijn niet langer moeten verbijten, maar eraan toe moeten geven. Hij pleit dan ook dat vrouwen de nodige rust nemen, of krijgen van hun werkgever.

De man startte een tijd geleden online een enquête over menstruatiepijn en kreeg daar 1.600 reacties op. Hij verdiepte zich in het onderwerp, en kwam tot volgende conclusie: vrouwen moeten gewoon één of twee dagen op de rem trappen. Dan hebben ze én minder pijn én blijven ze minder lang ongesteld.

Maar waar De Vroed de afgelopen tijd vooral de aandacht mee trok: de ‘men-struatie-challenge’. Mannen krijgen elektroden op hun onderbuik om te ervaren wat een vrouw maandelijks moet doorstaan. Op die manier hoopt hij werkgevers en mannen te doen beseffen hoe pijnlijk menstruatiepijnen kunnen zijn en dat het noodzakelijk is dat vrouwen menstruatieverlof krijgen.

De discussie rond menstruatieverlof laait de laatste tijd fel op. In Italië ligt sinds kort een wetsvoorstel op tafel om vrouwen drie dagen per maand extra verlof te geven. In enkele Aziatische landen, waaronder China, Zuid-Korea en Japan, bestaat al een soortgelijke wet.