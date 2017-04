Fakkels houden bloesems vorstvrij

Peer - In Peer is de wijngaard van de Italiaanse familie Candreva afgelopen nacht vorstvrij gebleven dankzij 200 brandende kaarsen.

Om 2 uur werden de eerste fakkels aangestoken in de Bomerstraat in Peer om de bloesems te beschermen tegen de voorspelde vorsttemperaturen van min 2. Daardoor zou de oogst van de Italiaanse familie van Franco Candreva in gedrang kunnen komen. Het koelde in onze provincie af tot min 4 graden. Maar dat was buiten de wijngaard van Franco gerekend. Daar waren er naast warme temperaturen ook een prachtig schouwspel te bewonderen.