OVERZICHT. Rampnacht voor fruitsector, rookgordijn trekt over Zuid-Limburg

De nachtvorst van woensdagnacht en donderdagmorgen heeft harder toegeslagen dan verwacht. Op sommige plaatsen daalde het kwik tot ver beneden de grens van -3 graden Celsius. Dat zorgde voor heel wat vorstschade aan de fruitbloesems op de Limburgse fruitvelden. Delen van Limburg werden ook wakker onder een rookgordijn, omdat fruittelers alles eraan deden om hun bloesems te redden. Een overzicht van de rampnacht:

Groot deel Zuid-Limburg ontwaakt in geur-en reukhinder.

Heel wat Zuid-Limburgers in de regio Hoeselt, Borgloon en Nieuwerkerken werden vanochtend wakker door een misselijkmakende geur. Buiten zagen ze een laaghangende grijze rookwolk, die pas laat in de ochtend stilaan wegtrok. Vermoedelijk is de rook afkomstig van verbrande strobalen, die een fruitboer ingezet heeft tegen de nachtvorst.

Bij de politie van Sint-Truiden/Gingelom/Nieuwerkerken zijn enkele ongeruste telefoontjes binnengelopen. Ook bij de 101-centrale in Hasselt kwamen een paar meldingen binnen. Daar stellen ze gerust. Er is geen gevaar voor de volksgezondheid en het is niet zo erg als het lijkt. Bij de politie van Sint-Truiden kennen ze het fenomeen. De vele vuurpotten die fruitboeren ontsteken om de bloesems te beschermen tegen de vorst verspreiden veel rook, en een indringende geur. De rook is vanmorgen blijven hangen boven het zuiden van de provincie. De politie hoeft niet op te treden omdat er geen overtredingen zijn begaan, en er is evenmin gevaar.

In Peer is de wijngaard van de Italiaanse familie Candreva afgelopen nacht vorstvrij gebleven dankzij 200 brandende kaarsen.