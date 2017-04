‘Schilouders’ helpen scholen aan Europese subsidie

Bilzen / Hasselt - Minister Joke Schauvliege (CD&V) gaat de Europese subsidies voor schoolfruit promoten. Vandaag maken nog te weinig scholen daar gebruik van, waardoor 43 procent van het Europese geld of 1,4 miljoen euro ongebruikt blijft. Voor veel scholen is de logistieke last er te veel aan, maar daar hebben ze in de Bilzense basisscholen ’t Scholiertje en Het Klein Kasteeltje iets op gevonden: iedere woensdagochtend komt een tiental ouders er het fruit schillen.

