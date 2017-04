VIDEO. Vrieskou treft Limburgse fruittelers

Wellen - Donderdagochtend vriest het vrijwel overal in het land. Het is ook lichtbewolkt tot helder. Later op de dag krijgen we enkele hoge wolkenvelden waar de zon gemakkelijk doorheen komt. De maxima schommelen rond 11 of 12 graden in het centrum, meldt het KMI.

Dat de temperaturen woensdagnacht een stevige duik namen, is ook merkbaar op de vele Limburgse fruitvelden. Heel wat fruittelers werkten dan ook een nachtje door om hun oogst veilig te stellen. In Wellen was 's ochtends te zien hoe een beregeningsinstallatie om de bloesems te beschermen bedekt was met een laagje ijs.