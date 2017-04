Na succesvolle fotoshoots voor onder andere Victoria's Secret nam Adriana Lima (35) eind 2016 even een break. Het Braziliaanse supermodel vond na haar breuk met American Football-ster Julian Edelman echter opnieuw de liefde met baseballer Matt Harvey en dus is ze ook weer aan de slag gegaan. En hoe! Lima poseerde voor een stomende fotoshoot, inclusief video, voor LOVE Magazine. Met bijhorende paaseieren én paashaas. Hier hebben we allemaal lang op gewacht. Toch?

?????????????? Een bericht gedeeld door Adriana Lima (@adrianalima) op 16 Apr 2017 om 11:16 PDT

????????Jungle girl back to her roots ???? Een bericht gedeeld door Adriana Lima (@adrianalima) op 11 Mrt 2017 om 2:00 PST