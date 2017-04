Opmerkelijk: voetbalploeg bestaat uit vier broederparen

Bree -

Met uitzondering van derde provinciale C valt zondag het doek over de reguliere competitie in de Limburgse voetbalreeksen. Opitter FC (3B) is op de slotdag nog volop in de running voor een eindrondeticket. Opmerkelijk: geel-groen doet dat met liefst vier broederparen tussen de lijnen: Tim en Rob Pouls, Mike en Mario Damm, Bjorn en Jeroen Swennen en Daan en Toon Klaps.