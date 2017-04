Woonlening dan toch voor volle 100 procent

De verzekering zou zo’n 2.000 gezinnen per jaar helpen. Foto: BELGA

Hasselt - Het lijkt erop dat woonleningen voor de volledige aankoopprijs van een woning weer mogelijk worden. Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) heeft verzekeraars en banken bijeengebracht om een verzekering uit te werken voor riskantere leningen. Zo’n 2.000 gezinnen per jaar zouden zo geholpen zijn.

Een aantal verzekeraars zijn bereid een verzekering uit te brengen die jonge gezinnen moet helpen om toch een woonlening voor de volle 100 procent van de aankoop van hun woning te kunnen krijgen. Dat bevestigt Peter Wiels van Assuralia.

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open Vld) had verzekeraars en banken hierover aan tafel gebracht. “Ik vind het heel belangrijk dat jonge mensen een eigen woning kunnen kopen”, zegt hij. “Als je maar 80 procent mag lenen, loopt het bedrag dat je meteen op tafel moet leggen snel op. Tel daar de registratierechten en notariskosten bij, en het wordt algauw een onmogelijke opdracht. Een huis mag geen voorrecht zijn voor wie steun krijgt van familie.”

Topman Marc Dillen van de Vlaamse Confederatie Bouw schat dat jaarlijks zo’n 2.000 gezinnen hiermee geholpen kunnen worden. Het gaat om gezinnen die een vast inkomen hebben, en dus een lening kunnen afbetalen, maar onvoldoende spaarcenten hebben om een grote eigen inbreng in de aankoop te hebben nu de banken almaar strenger worden.

Onrust over schulden

De Nationale Bank heeft namelijk beslist woonleningen voor meer dan 80 procent van de koopsom nog moeilijker te maken. Gouverneur Jan Smets is ongerust dat Vlaamse gezinnen almaar meer schulden hebben, en heeft daarom beslist dat banken extra reserves moeten aanleggen als ze toch nog dergelijke leningen toestaan. In de praktijk komt dit op een soort boete neer, waardoor verwacht wordt dat de banken nog strenger zullen worden.

Toen dit in februari bekendraakte, sloeg de bouwsector alarm. Daarop heeft Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein bouw, verzekeringen en banken bijeengebracht in de hoop alsnog een oplossing hiervoor te vinden, via ofwel een kredietverzekering ofwel door een waarborg te verstrekken.

De bal ligt nu in het kamp van de Nationale Bank. Tommelein is van plan een officieel advies hierover te vragen: de verzekering heeft namelijk pas zin als de extra kapitaalbuffer voor de banken hiervoor wegvalt.