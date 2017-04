Nu al drie maanden wachten op afspraak voor rijexamen

Hasselt - Wie in Limburg rijexamen wil doen met vrije begeleiding, moet rekening houden met een wachttijd van drie maanden. Door de vernieuwing van het rijexamen was er al langer een stormloop voor de periode voor 1 juni. Maar ook de weken nadien zijn nu, op af en toe een vrijgekomen plaats na, volledig volzet.

Op 1 juni treedt in Vlaanderen een vernieuwd en strenger rijexamen in werking. Zo moeten kandidaat-chauffeurs naast het keren van hun wagen in de straat en achteruit inparkeren nog vier extra manoeuvres onder de knie hebben. Op het examen zelf moeten ze er twee uitvoeren.

Die nieuwe regels zorgen blijkbaar voor de nodige zenuwachtigheid. Want meteen was er een stormloop op examencentra om nog voor 31 mei het oude examen te kunnen afleggen.

Rijscholen

Nu lopen echter de eerste zes weken na de invoering van het vernieuwde examen ook al vol. “We stellen vast dat wie niet voor 1 juni in een examencentrum terechtkon, toch kiest voor de eerstvolgende vrije datum”, zegt Marie De Backer van GOCA, de groepering van erkende ondernemingen voor autokeuring en rijbewijs. “We raden iedereen toch aan om zich goed voor te bereiden op het rijexamen en zich niet halsoverkop in te schrijven. Maar wie degelijk opgeleid is voor het oude examen, kan ook voor de nieuwe proeven slagen. Een van de nieuwe manoeuvres is bijvoorbeeld in een rechte lijn achteruitrijden. Tja, als je dat niet kan, kom je vroeg of laat in de problemen.”

De lange wachttijden kunnen echter een probleem vormen voor jongeren van wie het voorlopige rijbewijs dreigt te vervallen. Zij kunnen contact opnemen met het rijexamencentrum en worden dan gecontacteerd als er een plaats vrijkomt.

Een andere mogelijkheid is om het examen via een rijschool af te leggen. Examencentra houden immers een aantal momenten vrij voor rijscholen, en die zijn nog niet allemaal ingevuld.