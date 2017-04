Mediahuis lanceert bod op TMG, wil overname in juli afronden

Mediahuis en VP Exploitatie hebben hun bod op Telegraaf Media Groep (TMG) officieel gelanceerd. Uit het biedingsbericht dat woensdag naar buiten kwam, blijkt dat ze de overname van het moederbedrijf van De Telegraaf in juli afgerond willen hebben.

Aandeelhouders krijgen in eerste instantie van 20 april tot en met 15 juni de tijd om hun stukken aan te bieden. Verder zal er op 1 juni een bijzondere aandeelhoudersvergadering worden gehouden waar de aandeelhouders zich kunnen uitspreken over het bod en de plannen van Mediahuis en VP Exploitatie, het investeringsbedrijf van de familie Van Puijenbroek.

Om TMG woedde afgelopen maanden een overnamestrijd. Mediamagnaat John de Mol van Talpa wil het bedrijf ook inlijven en heeft de handdoek nog altijd niet in de ring gegooid. Zijn bod van 6,50 euro per aandeel is hoger dan de 6,00 euro die Mediahuis en de Van Puijenbroeks neertellen, maar die laatste twee beschikken samen al over een kleine 60 procent van de aandelen.

Om het bod te laten slagen moeten Mediahuis en VP Exploitatie minimaal 70 procent van TMG in handen krijgen, maar van die grens kan worden afgeweken. De Mol heeft de laatste tijd een belang opgebouwd van bijna 29 procent.

Mediahuis wil dat Marc Vangeel de beoogde samenvoeging van TMG met andere delen van het bedrijf in goede banen gaat leiden. Hij wordt na afronding van de deal topman. Voor de post van financieel directeur hebben de Belgen volgens het biedingsbericht Koos Boot voor ogen. “Zoals afgesproken met de centrale ondernemingsraad van TMG zullen we in de komende tijd samen met de teams van TMG beoordelen hoe we snel een succesvol, stabiel en leidend Nederlands-Belgisch multimediabedrijf kunnen bouwen”, aldus Mediahuis-topman Gert Ysebaert.

(belga)