Hasselt Ziiingt is uitgezongen

Hasselt -

Hasselt zingt niet langer op 11 juli. “Alles is te duur geworden”, zeggen organisatoren Stefan Deckers en Koen Vanhove met pijn in het hart. “We willen het gebeuren graag gratis houden, maar de kosten lopen op en de mensen verbruiken minder. Onhoudbaar gewoon.” Ook de stad vindt het jammer dat het zangfeest op de Vlaamse feestdag ermee stop. “Maar zelf kunnen we het niet overnemen”, zegt schepen Gerald Corthouts (CD&V). “Misschien daagt er nog wel een andere organisator op?”