Menen telt Aalst uit in EuroMillions Volley League

Menen - Menen heeft woensdag de drie punten thuisgehouden in de play-offs van de EuroMillions Volley League en lijkt Aalst zo helemaal uit te tellen voor de finale. Het werd 3-1 (27-15, 25-17, 21-25 en 25-19).

Door de nederlaag van Roeselare bij Maaseik kon Aalst tot op drie punten naderen van de regerende landskampioen mits winst in Menen. Na een gelijkopgaande eerste set was het verschil in set twee een heel pak groter en toen was al zeker dat de bezoekers niet meer met de drie punten konden vertrekken. Ondanks winst in set drie zette Menen de puntjes op de i in set vier zodat Aalst zelfs puntenloos huiswaarts keerde. Opnieuw de Polen Gorski en Sarnecki zetten de thuisploeg op rozen, maar ook het Menense blok - aangevuurd door Sinnesael - draaide op volle toeren.

Door de Aalsterse nederlaag is de top twee haast onhaalbaar. Roeselare heeft genoeg aan één punt tegen Menen en Antwerpen, terwijl Aalst wel zes op zes moet halen tegen Haasrode Leuven en Maaseik.

Donderdag wordt de achtste speeldag van de nacompetitie afgesloten met het duel tussen nummer zes Haasrode Leuven en nummer vijf Antwerpen.