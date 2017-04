"Zorgt afgewende crisis voor doorstart van regering?"

N-VA-voorzitter Bart De Wever en CD&V-voorzitter Wouter Beke hebben gisteren afgesproken om de strijdbijl te begraven. Ze deden dit na een “diepgaand” gesprek met eerste minister Charles Michel. De federale regering heeft immers al belangrijke hervormingen doorgevoerd en wil ook in de twee resterende jaren van de legislatuur verder hervormen, zo heet het in een mededeling. Daarom komen er alvast drie thematische ministerraden: over veiligheid en justitie, over economie en werk en over sociale zaken en de strijd tegen de armoede.

N-VA en CD&V liggen al van bij de regeringsvorming met elkaar overhoop. De spanningen bereikten tijdens de paasvakantie een nieuw hoogtepunt na de uithaal van Zuhal Demir naar “moslimpartij” CD&V. Wouter Beke eiste excuses, maar kreeg die niet, waarop zijn partij dreigde om de beleidsverklaringen van Demir niet goed te keuren. Dat zou tot een regeringscrisis en misschien zelfs tot de val van de regering-Michel geleid hebben. Maar zover komt het niet na de afspraken die de premier maakte met De Wever en Beke. Men zou dus kunnen zeggen dat het - om het op zijn Wetstratees te zeggen - uiteindelijk om een crisette ging die vervolgens zorgde voor een doorstart van de regering zorgde.

De toekomst zal uitwijzen of dat ook het geval is. De afspraken die nu gemaakt zijn, doen hoe dan ook terugdenken aan de tweede regering-Verhofstadt. Liberalen en socialisten hadden de verkiezingen gewonnen en hadden een comfortabele meerderheid, maar lagen toch constant met elkaar overhoop. Ook Guy Verhofstadt moest een beroep doen op de loyaliteit van de regeringspartners en ook hij zocht zijn heil in meerdere thematische ministerraden. Uiteindelijk eindigde die coalitie, zoals Louis Tobback had voorspeld, in bont en blauw. De geschiedenis hoeft zich niet te herhalen, maar vaak is dat wel het geval.

De meerderheidspartijen namen gisteren nog een andere belangrijke beslissing: het begrotingsevenwicht hoeft niet langer tegen eind 2018 maar wel pas tegen eind 2019 gerealiseerd zijn. “Regering gebuisd op hoofdvak”, liet de sp.a meteen weten. Ook dit zullen we maar afwachten. Om het begrotingsevenwicht te halen, zijn nog voor 5 miljard euro aan maatregelen nodig. Hiervan moet al 4,3 miljard euro gerealiseerd worden in 2018 om te voldoen aan de Europese voorwaarden. Bovendien zit de economie in de lift. Het is dus helemaal niet uitgesloten dat het begrotingsevenwicht al in 2018 wordt gehaald. We verdenken de regering-Michel er zelfs van dat ze in deze de oppositie een loer wil draaien. Al in 2018 aankomen en daarna zeggen dat de oppositie er niets van kent.