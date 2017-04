Groot onderzoek naar onregelmatigheden bij gemeente Houthalen

Houthalen-Helchteren - Audit Vlaanderen voert momenteel een forensisch onderzoek naar onregelmatigheden binnen het gemeentebestuur van Houthalen-Helchteren. Volgens insiders gaat het om de omvangrijkste audit die het agentschap, dat audits uitvoert bij de lokale besturen, in haar zestienjarige bestaan heeft moeten uitvoeren. Het onderwerp van de audit zou een zevental dossiers zijn over onregelmatigheden bij openbare aanbestedingen, valse facturen, de benoeming van een hooggeplaatste gemeentelijke ambtenaar en het onwettelijk uitkeren van verloningen en zitpenningen.

De bal ging aan het rollen in januari van dit jaar, toen de oppositie in Houthalen-Helchteren zich vragen stelde over een factuur van ongeveer 19.000 euro in de boekhouding van horecazaak Hoeve Jan, eigendom ...