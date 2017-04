Fox ontslaat tv-legende Bill O’Reilly na beschuldigingen van seksuele intimidatie

Bill O’Reilly, een van de sterren van de Amerikaanse conservatieve nieuwszender Fox News, is door de zender ontslagen na beschuldigingen van ongepast seksueel gedrag. Dat meldt moederbedrijf 21st Century Fox woensdag.

“Na zorgvuldig onderzoek naar de beschuldigingen zijn 21st Century Fox en Bill O’Reilly overeengekomen uit elkaar te gaan”, zo luidt het in een mededeling.

O’Reilly werd door minstens vijf vrouwen beschuldigd van ongewenst gedrag. Volgens de New York Times hebben Fox News en O’Reilly in totaal 13 miljoen dollar (12 miljoen euro) betaald aan de vijf vrouwen in ruil voor hun stilte en het opschorten van eventuele gerechtelijke stappen.

De vijf vrouwen werkten voor zijn team of waren te gast op zijn show ‘The O’Reilly Factor’. Ze beschuldigen de presentator ervan dat hij ongewenst gedrag vertoonde tegenover hen en zijn hoog aanzien bij Fox News gebruikte om seksuele diensten te bekomen. De klachten zouden gaan over verbaal misbruik, schunnige opmerkingen, ongewenste intimiteiten en telefoontjes waarbij het leek dat O’Reilly aan het masturberen was, zo blijkt uit documenten en interviews.

De 67-jarige O’Reilly is een van de meest bekende tv-persoonlijkheden in de Verenigde Staten. Zijn ‘The O’Reilly Factor’ was in het eerste trimester van 2017 het meest bekeken actualiteitenprogramma op de kabeltelevisie, met gemiddeld 3,9 miljoen kijkers.

De CEO van de zender, Roger Ailes, nam in juli vorig jaar nog ontslag omdat hij eveneens door verschillende vrouwen werd beschuldigd van ongewenste intimiteiten.