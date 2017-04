Monaco dendert voorbij geteisterd Dortmund naar halve finales Champions League

Voor het eerst sinds 2009 zit er geen Duitse ploeg in de halve finales van de Champions League. Na Bayern München (tegen Real Madrid) dinsdag werd woensdagavond ook Borussia Dortmund uitgeschakeld in de kwartfinale. De Borussen, die vorige week nog werden getroffen door een aanslag, verloren na de heenmatch (2-3) nu ook de terugmatch (3-1) in Monaco.

Na de aanslagen op de spelersbus van Dortmund van vorige week, kon ook nu de wedstrijd tussen Monaco en Dortmund niet op normale wijze van start gaan. De bus van de Duitse club werd deze keer door de politie om een onbekende reden twintig minuten tegengehouden (lees meer). Daardoor begon de wedstrijd met vijf minuten vertraging. Dortmund-coach Tuchel gaf voor de wedstrijd aan dat “zijn spelers niet meer aan voetbal konden denken.”

De woorden van Tuchel waren ook zichtbaar op het veld, want na amper drie minuten stond Dortmund al met 1-0 in het krijt. Doelman Roman Bürki kon een schot van linksachter Benjamin Mendy niet goed verwerken en wonderkind Kylian Mbappé was er als de kippen bij om zijn vijfde Champions League-doelpunt van deze campagne binnen te duwen. Na zeventien minuten konden de boeken helemaal toe voor de aangeslagen Duitsers, toen Radamel Falcao goed voor zijn man kwam en de 2-0 tegen de touwen kopte. Ook voor de Monegaskische aanvoerder betekende het al zijn vijfde doelpunt in deze Champions League. Dortmund kreeg daarna nog wel kansen om te scoren, maar toonde zich niet even efficiënt als Monaco.

Foto: Photo News

Dortmund legde zich niet neer bij de schijnbaar uitzichtloze situatie en drie minuten na de rust scoorde Marco Reus meteen de aansluitingstreffer na een knappe dribbel van de al in de eerste helft ingevallen Ousmane Dembélé. Het geloof in een stunt was bij Dortmund opnieuw aangewakkerd, maar verder dan de 2-1 kwamen ze niet meer. Het was zelfs Monaco dat via de eerste baltoets van de ingevallen Valère Germain (81.) nog voor de 3-1 eindstand zorgde.

Foto: REUTERS

Naast Monaco staan ook Real Madrid, Atlético Madrid en Juventus in de halve finales van het kampioenenbal. De loting voor die wedstrijden vindt vrijdag om 12u00 plaats in het Zwitserse Nyon, de hoofdzetel van de UEFA.

Foto: AFP

Foto: EPA

Foto: Photo News