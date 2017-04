Ex-uitbater eist herstel Versuz op oorspronkelijke plaats

Hasselt - Vrijdag start de verkoop van de nieuwe stadappartementen aan het prestigieuze quartier Bleu aan de Kanaalkom in Hasselt, maar een nog lopende juridische procedure met de ex-uitbater New Dockside dreigt roet in het eten te gooien van het prestigeproject. De advocaat wijst in zijn vordering op een aantal onwettelijkheden van de onteigeningsprocedure en vordert het herstel in natura van de Versuz op zijn oorspronkelijke plaats.

De grond en het gebouw van de megadiscotheek Versuz waren in het bezit van de familie Vanderstraeten. Die liet haar procedure vallen, maar ook de toenmalige uitbater van de discotheek de NV New Dockside startte een rechtszaak. Op 1 maart 2016 kende de vrederechter van Hasselt een schadevergoeding voor van 1.168.000 euro op basis van het verslag van een aangestelde gerechtsdeskundige. De Stad Hasselt ging niet akkoord met de hoogte van het bedrag.

De tegenpartij formuleert nu een aantal tegenvorderingen waarin met uitvoerige juridische argumenten wordt betoogd dat de onteigeningen niet volgens de wettelijke procedures zijn gebeurd. “Onze cliënt is geschaad omdat hij zijn exploitatie heeft moeten stopzetten ten gevolgen van een manifest misbruikte procedure. Daarom vragen we dat de rechtbank beveelt dat het onteigende goed wordt teruggegeven zoals het was en op de plaats waar het stond,” zegt Johan Verstraeten, een advocaat gespecialiseerd in onteigeningen.

Volgens Marc Swyngedouw zal het project aan de Blauwe Boulevard geen gevaar lopen door de nog lopende rechtszaak. “Onze jurist verzekert ons ook dat een onteigeningsprocedure niet kan worden teruggedraaid. Het gaat hier enkel nog om een procedure over de hoogte van de bedrijfseconomische schade.” De zaak komt opnieuw voor in oktober bij de Rechtbank voor Eerste Aanleg in Hasselt.