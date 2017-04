Welkom in de blauwe heksenketel!

Fenomenaal was het, de ontvangst die KRC Genk vorige week genoot in Vigo. Maar alles kan beter, zeker in het zuiderse Genk. De uitverkochte Luminus Arena wordt een blauwe heksenketel. Waar niet Gargamel, maar bijna 20.000 smurfen zelf de vlam in de pan jagen. “Dit moet een hoogdag worden”, weet TD Dimitri de Condé. “Maar het mag geen eindpunt worden, slechts het begin.”