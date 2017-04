Sint-Jansbergklooster onder de hamer

Halen -

Investeerders met extra cash achter de hand kunnen nog tot 22 mei online een bod uitbrengen op het middeleeuws Sint-Jansbergklooster van Zelem (Halen). Het domein van 3,25 hectare komt terug op de markt nadat de vorige eigenaar, een coöperatieve vennootschap, begin dit jaar de boeken neerlegde. De coöperatieve kocht het domein in 2012 voor ruim 4 miljoen euro. Nu is de startprijs 990.000 euro. Een koopje? “Vergis u niet. Er zijn diverse bouwkundige voorschriften en er is nog redelijk wat geld nodig om te renoveren. In ruil krijgt u een mooi gebouw op een prachtig domein met een unieke kapel”, luidt het bij veilinghuis Troostwijk.