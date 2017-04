Heerlen-Landgraaf, een gedwongen huwelijk

Hasselt / Genk -

Stappen ze in de fusieboot of niet? Heerlen (87.500 inwoners) en Landgraaf (38.000 inwoners) kunnen samen de grootste stad van Nederlands-Limburg worden. Een fusiestad van 125.500 inwoners, dat is vergelijkbaar met Hasselt-Genk (140.000 inwoners). De herindeling leek lange tijd in kannen en kruiken. Maar toen de gemeenteraden begin dit jaar gingen beslissen, kreeg beleidspartij CDA in Landgraaf bindingsangst. Weg fusie en er kwam een nieuwe coalitie in Landgraaf. De provincie heeft nu het heft in handen genomen en dwingt beide gemeenten tot een fusie. In juli valt de definitieve beslissing.