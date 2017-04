Kristijan Durasek wint tweede etappe in Ronde van Kroatië

Brussel - Kristijan Durasek heeft de ingekorte tweede etappe in de Ronde van Kroatië (2.1.) op zijn palmares gebracht. De renner van UAE Team Emirates toonde zich woensdag de sterkste bergop en haalde het voor de Spanjaard Jaime Roson (Caja Rural) en de Italiaan Vincenzo Nibali (Bahrein-Merida). De Kroaat is meteen ook de nieuwe leider.

Net zoals in de Tour of the Alps kampt de organisatie in de Ronde van Kroatië met tegenvallend weer. De rit van woensdag moest ingekort worden door sneeuwval. Normaal stond een klim van 28 km op het programma, die werd ingekort tot 12 km. Dat was een opsteker nadat de renners dinsdag een verplaatsing van ruim 400 kilometer moesten afleggen naar de startplaats van woensdag.

Vier renners tekenden present in de vroege vlucht: Marco Coledan, Anton Vorobyev, Pirmin Lang en Jonathan Millan. Meer dan 3:45 voorsprong kregen ze nooit van het peloton.

Aan de voet van de slotklim werden de laatste drie vluchters opgeraapt, eerder had Vorobyev zich laten uitzakken. Verschillende aanvallen volgden. Het duo Laurent Didier en Alex Aranburu leek even succesvol. Maar onder impuls van Bahrein-Merida, aan het werk voor Nibali, volgde een hergroepering op 8 km van het eind. Jonathan Caicedo waagde zijn kans, net zoals Branislau Samoilau, maar zonder succes.

Op 2 km van de finish plaatste Nibali zijn coup, slechts vijf renners wisten nog aan te pikken: ploegmaat Siutsou, Jan Hirt, Felix Grosschartner, Roson en Durasek. Jan Hirt verraste op 500 meter, Nibali dichtte het gaatje, met Roson en Durasek op zijn wiel. De Kroaat wachtte niet en viel meteen aan waardoor hij de zege pakte. Hij is ook de nieuwe leider, met vier seconden voorsprong op Roson en 9 op Nibali.

Voor Durasek was het geleden van ritwinst in de Ronde van Zwitserland in juni 2015 dat hij nog eens mocht juichen.