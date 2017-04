Open Vld stapt uit coalitie in Heusden-Zolder omwille van... huisvuil

Heusden-Zolder - Open Vld Heusden-Zolder heeft woensdag aangekondigd dat de partij uit de coalitie stapt. Aanleiding is de “onbegrijpelijke chaos en de gebrekkige communicatie rond het afvaldossier voor de zomermaanden”, aldus de lokale partijafdeling. Burgemeester Mario Borremans (onafhankelijk) vindt die reden naar eigen zeggen belachelijk.

“Op de gemeenteraad van 30 maart is beslist dat er van juni tot en met september een wekelijkse ophaling van het huisvuil zal gebeuren”, aldus Open Vld Heusden-Zolder in een persbericht. “Groot is dan ook onze verbazing dat we op diverse websites als coalitiepartner mogen lezen dat het schepencollege die beslissing negeert en de inwoners nu plots hun vuilzakken zelf naar het recyclagepark moeten brengen.”

Reactie van de burgemeester

Volgens burgemeester Borremans is er tijdens die gemeenteraad echter nog meer dan enkel de ophaling besproken. “We hadden besloten dat huis-aan-huisophaling van huisvuil iedere week zou gebeuren in de zomermaanden, tot er een mogelijkheid geboden wordt waarbij inwoners hun zak kunnen afleveren aan het containerpark”, aldus Borremans. “We hebben dat toen voorgelegd aan afvalintercommunale Limburg.net en zij stelden voor om een proefproject op te starten in onze gemeente.”

Bij dat proefproject, dat loopt van 1 juni tot en met 30 september, zullen inwoners hun huisvuilzakken gratis naar het containerpark kunnen brengen. “De wekelijkse ophaling was dus niet meer nodig en dat zou voor de gemeente ook kostenbesparend zijn”, aldus Borremans. “Als Open Vld daar nu een probleem van maakt, dan weten ze niet wat ze toen op de gemeenteraad hebben beslist.”

“Een jammere zaak”

Het vertrek van Open Vld vindt de burgemeester een jammere zaak. “We zijn een engagement aangegaan en dat wordt nu verbroken”, klinkt het. “Maar het was geen verrassing voor mij. Open Vld Heusden-Zolder heeft al vaker tegen de schenen van coalitiepartners willen schoppen.” Dat Open Vld uit de coalitie verdwijnt vormt volgens Borremans nog geen probleem. “Open Vld had maar één zetel, dus het is geen groot probleem.” De coalitie in Heusden-Zolder bestaat nu nog uit sp.a, Nieuw-Heusden-Zolder en enkele onafhankelijken, onder wie de burgemeester.