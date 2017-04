“Ik wil het beste van de twee werelden”

Tongeren - Even is Josiane Picard op bezoek bij haar moeder. Een bezoek aan hun favoriete café op de Tongerse Markt mag dan niet ontbreken. “Al dat groen, zeker nu met de lente, al die mooie hoekjes in onze steden, die terrasjes, die gezelligheid, daar kan ik ongelooflijk van genieten”, zegt ze bij haar kop koffie. De noodtoestand die de Egyptische president deze maand heeft afgeroepen na twee terreuraanslagen op Koptische christenen in haar land baart haar geen zorgen. “Dat was onder Moebarak voor de revolutie ook al zo. De meesten in Egypte vinden dat goed. Oké, het idee dat de politie je zonder bewijs kan arresteren, heeft iets angstaanjagend. Maar misschien houdt net dat de echte slechteriken ook wat tegen.”

“Als ze het in haar hoofd heeft, heeft ze het nergens anders”, zegt haar moeder. Al liet Josiane Picard - ginder Josy - haar leven én zaak op haar 40ste hier achter en trok naar Egypte. ...