Project ReActief in de kijker tijdens Week van de Valpreventie!

Hoeselt - ReActief is een project waarbij Hoeselaren gestimuleerd worden om aan hun conditie te werken en dat in een fijne groepssfeer. Jong en oud is welkom om 1 tot 3 keer per week mee te bewegen! Maandag en woensdag van 9 tot 10 uur in de Sporthal of vrijdag van 11 tot 12 uur in het zwembad.

Dinsdag 18 april maakten bezoekers van het Dienstencentrum kennis met Reactief in Sporthal Ter Kommen. Een vormingsactiviteit in 't kader van de Week van de Valpreventie. Tijdens verschillende beweegoefeningen en spelletjes ervoeren onze deelnemers hoe je op een eenvoudige wijze een uurtje aan de conditie kan werken. Met de glimlach werd gewerkt aan de algemene uithouding, coördinatie, lenigheid en kracht. Het mooie is dat iedereen op zijn eigen niveau kon meedoen.

De bezoekers van het Dienstencentrum waren zeer positief en nodigen iedereen van harte uit om zeker eens mee te komen doen!

Deelname bedraagt € 30 voor een 10 -beurtenkaart.

Gratis kennismakingsles.

Voor meer informatie: An Stevens, doctor in de Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie & projectcoördinator (0473-46 16 07)

of Sportdienst Hoeselt (089-30 92 20)