Andy Murray krijgt zege bij comeback niet cadeau

Andy Murray (ATP 1) heeft een succesvolle terugkeer op de courts gemaakt. De Schotse nummer 1 van de wereld versloeg woensdag in de tweede ronde van het Masters 1.000 toernooi in Monte Carlo (4.273.775 euro) de Luxemburger Gilles Müller (ATP 28).

De 29-jarige Murray moest in zijn eerste competitieoptreden in ruim een maand tijd wel meteen volop aan de bak. Pas na bijna twee uur knokken stond de 7-5, 7-5 eindstand op het scorebord.

Voor de olympisch kampioen van Londen 2012 en Rio 2016 was de partij tegen Müller zijn eerste sinds hij op 12 maart verrassend verloor van de bescheiden Canadees Vasek Pospisil in de tweede ronde van het toptoernooi in Indian Wells. Vervolgens zegde hij, geplaagd door een elleboogblessure, af voor Miami en de Davis Cupontmoeting tegen Frankrijk.

In de derde ronde (achtste finales) van de Monte Carlo Rolex Masters staat Murray tegenover de Spanjaard Albert Ramos-Vinolas (ATP 24).

Vorig jaar haalde Murray, net zoals in 2009 en 2011, de laatste vier op het Monegaskische gravel, zijn beste uitslag tot dusver.