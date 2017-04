Onderhandelingen tussen Londen en Brussel beginnen na Brexit na Britse verkiezingen

Brussel - De echte onderhandelingen tussen Groot-Brittannië en de Europese Unie over de Brexit zullen pas na de Britse verkiezingen van start gaan. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie woensdag gezegd. Woensdagmiddag stemt het Britse parlement over de organisatie van vervroegde parlementsverkiezingen op donderdag 8 juni.

De Britse premier Theresa May kondigde dinsdagmiddag onverwacht aan dat ze vervroegde verkiezingen vraagt. Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker heeft dinsdagavond nog getelefoneerd met May. Volgens Juncker “beginnen de echte onderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk over artikel 50 na de verkiezingen”, zei zijn woordvoerder woensdag.

Het Lagerhuis zal woensdagmiddag naar alle waarschijnlijkheid instemmen met de organisatie van nieuwe verkiezingen. May wil naar eigen zeggen “stabiliteit” creëren om het land door de Brexit te leiden. Normaal gezien hadden de volgende verkiezingen pas in 2020 plaatsgevonden.

Eind mei zal de EU haar definitieve onderhandelingsmandaat voor de Brexit-gesprekken aannemen. Dat er pas na 8 juni aan tafel kan worden gezeten, betekent dat de onderhandelingen enkele weken vertraging zullen oplopen.