Grootmoeder terroriseert kleinkind: “Ze bond me vast met hondenriem, duwde sigaretten op me uit”

Geneva Robinson is veroordeeld tot drie keer levenslang voor extreem zware mishandeling van haar kleinkind. Het zevenjarig meisje vertelde aan politie-inspecteurs van Oklahoma hoe ze geterroriseerd werd door haar oma, “die zich als heks verkleedde, haar bij haar keel door het huis sleepte en voor het plezier sigaretten op haar gezicht uitduwde.”

Volgens de vervolger leefde het zevenjarige meisje een jaar lang in het “huis van extreme horror”. Geneva Robinson liet dan ook geen moment ongemoeid om haar kleinkind te vernederen en te mishandelen. De 51-jarige oma duwde niet alleen haar sigaretten op het kind uit, ze verkleedde zich ook als ‘Nelda de heks’, waarop ze het kind bij de keel greep en door het huis sleepte terwijl ze de jonge meid stilaan wurgde. Ze vertelde het meisje ook meermaals dat ze haar zo opeten. Bovendien liet ze haar kleinkind vaak buiten slapen bij de honden, sloeg ze haar meermaals en bond ze haar vast met een hondenleiband. Alsof dat alles nog niet erg genoeg was, liet ze heel wat mishandelscenario’s filmen door haar vriend, de 33-jarige Joshua Granger, die veroordeeld werd tot 30 jaar gevangenisstraf voor zijn participatie in het geweld.

“Wat Robinson gedaan heeft, is ronduit verschrikkelijk en zal voor eeuwig een impact op het leven van dit kleine meisje hebben. Ze verdient evenveel genade als ze haar eigen kleindochter schonk, geen dus”, aldus de vervolger. Hij kreeg gelijk van de rechtbank, die de vrouw drie keer levenslang gaf.