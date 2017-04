VIDEO. Tenniswedstrijd verstoord door luidruchtige vrijpartij: "Zo goed kan het niet zijn!"

Een wedstrijd op het Challenger-toernooi in het Amerikaanse Sarasota is verstoord door een vrijpartij in een naburig appartement. Hoe, vraagt u? Doordat de dame in kwestie te horen was tot op de tennisbaan...

Mitchell Krüger en Frances Tiafoe kijken in eerste instantie verbaasd rond als er plots kreunende geluiden te horen zijn op het veld. De commentator denkt in eerste instantie nog dat het gaat om een ongepast filmpje op de smartphone van een toeschouwer, maar als de geluiden blijven aanhouden valt zijn frank: "Dat is een vrijpartij in een appartement aan de andere kant van het meer! Gelukkig heeft er toch iemand een fijne avond..."

Op dat moment had Krüger met een welgemikt shot al geprobeerd het vrijende koppel het zwijgen op te leggen, maar zonder succes. Tiafoe ziet er de grap wel van in en schreeuwt net voor een opslag in de richting van het gekreun: “Zo goed kan het niet zijn!”