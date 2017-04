Gentenaar (53) krijgt 43.000 euro door fout geplaatste komma en koopt prompt nieuwe wagen

Een 53-jarige Gentenaar van Algerijnse afkomst riskeert in beroep 10 maanden celstraf voor het achterhouden van tienduizenden euro.

Als gevolg van een fout geplaatste komma stortte de so­­ci­ale huisvestingsmaatschappij Wonin­Gent op 13 februari 2015 per abuis niet 430 maar 43.000 euro op de rekening van Mohamed D. Het ging om de jaarafrekening van de huur. “Blijkbaar dacht meneer dat Sinterklaas vroeg kwam”, liet de voorzitster van het hof zich cynisch ontvallen. D. kocht met het geld immers een auto, waarmee hij korte tijd nadien in Algerije een zwaar ongeval had.

Omdat hij het geld niet onmiddellijk terugstortte, werd de man veroordeeld tot 6 maanden cel. Intussen werd 20.000 euro teruggestort en heeft D. een afbetalingsplan voor de rest van de som.

Het parket tilde zwaar aan het bedrog en vraagt in beroep een celstraf van 10 maanden “voor deze vreselijke, oneerlijke, teleurstellende feiten”, aldus de procureur-generaal. De man is geen brave burger , heeft een strafblad en kan geen uitstel meer krijgen.

“Toch heeft mijn cliënt dat geld niet moedwillig voor zich gehouden”, pleitte zijn advocate. “Zijn echtgenote was net overleden en hij dacht dat het geld afkomstig was van de verzekering.” Ze vraagt een milde straf.

Uitspraak op 16 mei.