PXL start vandaag met online instaptoets voor lerarenopleiding

Hasselt - Studenten die volgend academiejaar willen starten in een lerarenopleiding kunnen vanaf vandaag een online instaptoets afleggen via de website www.onderwijskiezer.be. De Vlaamse Overheid besliste deze toets in te voeren zodat kandidaat-studenten zichzelf goed kunnen inschatten bij de start.

De toets is geen toelatingsproef, en het resultaat is niet bindend maar deelname is wel verplicht. Kandidaat-studenten lerarenopleiding kunnen dus enkel inschrijven op voorwaarde dat ze de toets hebben afgelegd.

De instaptoets omvat een taaltest en peilt naar de studiehouding en motivatie. Voor wie leraar in het lager onderwijs wil worden zijn er ook testen wiskunde en Frans.

De lerarenopleiding van Hogeschool PXL plaatst de instaptoets alleszins in een breder perspectief. “In de maanden mei en september organiseren we opfrissingscursussen op woensdagnamiddag,” legt Marc Hermans, departementshoofd PXL-Education uit.

“Zo kunnen studenten de instaptoets met meer vertrouwen afleggen. En in de week voor de start van het nieuwe academiejaar organiseren we bijspijkercursussen voor alle studenten die nood hebben aan meer basiskennis op basis van hun afgelegde toets.