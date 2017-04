Johan Boskamp net voor verslaggeving match bijna cel in gegooid

Johan Boskamp zal zijn sportverslaggeving van Real Madrid tegen Bayern München in de Champions League nog lang herinneren. De oud-voetballer vloog zelfs bijna de cel in.

Boskamp trok naar Madrid om er voor de sportzender Ziggo Sport verslag uit te brengen van de wedstrijd. Dat die match op het ‘heilige’ gras van Santiago Bernabeu gespeeld werd, was mooi meegenomen. Boskamp heeft namelijk een fascinatie voor het spelersveld en wou maar wat graag het gras eens zelf aanraken. Dat was echter buiten de security gerekend, die op de man afvlogen. Het duurde even vooraleer ze doorkregen dat Boskamp geheel ongevaarlijk was. “Ze wilden me bijna in de gevangenis gooien, dat was niet zo lekker”, reageerde Boskamp nadien.