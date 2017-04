Superflitser actief op E313 in Limburg

Sinds zes uur vanochtend wordt 24 uur lang massaal geflitst op de Belgische (snel)wegen in het kader van de zevende flitsmarathon. Daarbij zet de politie ook voor de eerste keer de NK7 in, de zogenoemde superflitser die tot zes wagens tegelijk kan betrappen en in twee richtingen werkt. Ook de Limburgse politie maakt daar gebruik van, meer bepaald op de E313. De precieze locatie wordt niet vrijgegeven.

De superflitser opmerken zal echter bijzonder moeilijk zijn. De camera kan verstopt worden in vuilnisbakken of werfkasten, en werkt met een infraroodflits. Die valt veel minder op dan de gewone flits.

Om de pakkans nog te vergroten, wisselen de controles ook voortdurend van plaats. Zo werd er vanochtend op sociale media melding gemaakt van een flitscontrole op de Weg naar As in Maaseik, een half uurtje later bleek die al vergeten. “Onze flitscollega’s zijn op dit moment wellicht de trouwste luisteraars van Q-music”, zegt Peter Dewaele van de federale politie. “Het is niet zo dat zij specifiek de opdracht hebben gekregen om zich meteen te verplaatsen als ze opgemerkt zijn, maar als het aantal meldingen op sociale media of op de radio te groot wordt, gaan ze wel naar een volgend ‘zwart punt’. We controleren immers specifiek de plaatsen waar veel ongevallen gebeuren.”

Hoewel de politie er dus alles aan doet om niet opgemerkt te worden, werd de flitsmarathon toch weer aangekondigd. “We gaan inderdaad met de fanfare voorop het bos in”, zegt Dewaele. “Maar het is dan ook niet onze bedoeling om zoveel mogelijk mensen in hun portefeuille te raken, wel om te sensibiliseren. We hopen dat mensen vandaag merken dat ze niet later op hun werk zijn als ze zich aan de snelheid houden. Alle campagnes ten spijt vallen er nog steeds twee dodelijke verkeersslachtoffers per dag te betreuren, en daarmee zijn we bij de slechtste van Europa. We kunnen wel op dezelfde nagel blijven kloppen, maar als we de Belg niet raken in zijn portefeuille, verandert hij zijn gedrag niet.”

