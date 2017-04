Dolle rit in deelauto eindigt op flank in zone 30

Je deelt een auto en … je haalt er halsbrekende toeren mee uit. Dat moet een bestuurder toch gedacht hebben toen hij een deelauto van het bedrijf DriveNow door de straten van Sint-Joost-ten-Node liet scheuren.

Op de foto is te zien hoe de deelauto gecrasht is tegen een geparkeerde auto en daarbij op zijn flank is beland. Het ongeval gebeurde in een zone 30-gebied, waar de bestuurder volgens ooggetuigen zich absoluut niet aan de opgegeven snelheid hield. De bestuurder werd kort daarvoor ook al in Schaarbeek gespot waar hij halsbrekende toeren zou hebben uitgehaald, zo meldt de Facebookpagina PolCon-Politiecontroles.