Moschino pakt uit met samenwerking met… Candy Crush

De Amerikaanse ontwerper Jeremy Scott, die aan de slag is bij het Italiaanse modehuis Moschino, durft al eens uit te pakken met bijzondere samenwerkingen. Dit keer koos hij voor eentje met het verslavende smartphonespelletje Candy Crush.

Jeremy Scott lanceerde de capsulecollectie voor Moschino in samenwerking met King, het moederbedrijf dat eigenaar is van Candy Crush, op het Californische festival Coachella. Hij is daarmee niet aan zijn proefstuk toe want de designer staat erom bekend dat hij graag elementen uit de populaire cultuur in zijn ontwerpen verwerkt. Zo lanceerde hij eerder al collecties in het thema van onder meer Looney Tunes, Spongebob, Super Mario Bros en McDonald's.

De collectie in het teken van Candy Crush bestaat uit vier stuks: een badpak, zwemshort, iPhone-cover en een rugzak. Naar de reden van de samenwerking moest Scott alvast niet lang zoeken. "Iedereen speelt dat spelletje toch, niet?", zei hij in een interview met Vogue.

De vier items zijn binnenkort enkel te verkrijgen via de website van Moschino en dat voor een beperkte tijd.