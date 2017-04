Eerste medicijn tegen artrose mogelijk in Maastricht ontdekt

Onderzoek in Maastricht zorgt mogelijk voor een doorbraak in de bestrijding van artrose. En daarmee gloort hoop voor de miljoen Nederlanders die aan deze erg pijnlijke reumatische aandoening lijden.

Maastricht UMC+ heeft mogelijk ’s werelds eerste geneesmiddel voor de zeer pijnlijke aandoening artrose ontdekt. Het universitair medisch centrum heeft anderhalf miljoen euro subsidie van stichting De Weijerhorst gekregen om de baanbrekende vondst verder te onderzoeken en naar de patiënt te brengen.

Geen remedie

Op dit moment bestaat er geen remedie tegen artrose. Behandelingen richten zich alleen op het bestrijden van pijn. Die pijn ontstaat als gevolg van gewrichten die steeds zwakker worden als het lichaam steeds minder goed kraakbeen aanmaakt. Dat kraakbeen is nodig om onder meer knieën en heupen soepel te houden. Een gebrek aan goed kraakbeen veroorzaakt veel pijn en maakt dagelijkse bewegingen steeds moeilijker.

Kraakbeen

Onderzoekers van Maastricht UMC+ hebben nu een stof ontdekt die de verslechtering van kraakbeen afremt en zelfs in staat lijkt om slechte kraakbeencellen weer gezond te maken. “Zoals het er nu uitziet pakt het stofje artrose bij de bron aan. Dat zal niet alleen veel leed besparen bij patiënten, maar ook dure gewrichtsoperaties voorkomen. Bovendien is het stofje eenvoudig en goedkoop zelf te maken”, zegt orthopedisch chirurg prof. dr. Lodewijk van Rhijn.

Miljoen mensen

In Nederland hebben een miljoen mensen op dit moment in meer of mindere mate last van artrose. Als gevolg van de vergrijzing zal deze groep de komende decennia alleen maar groter worden. De aandoening is overigens geen ouderdomskwaal. Een toenemend aantal jongeren (vanaf veertig jaar) kampt ook met de ziekte.