Stoffel Vandoorne komt vandaag in actie tijdens F1-test in Bahrein

Vandaag gaat de tweede en laatste testdag van de eerste in-season F1-test in Bahrein van start. Gisteren liet Lewis Hamilton de snelste tijd noteren en vandaag komt onze landgenoot Stoffel Vandoorne in actie.

Na een teleurstellende eerste testdag voor McLaren, opnieuw kreeg de renstal af te rekenen met een probleem met de Honda-motor, neemt Vandoorne vandaag het stuur over van testrijder Oliver Turvey. Turvey slaagde er door het motorprobleem slechts in om 17 ronden te rijden. Vandoorne hoopt daar vandaag heel wat ronden aan toe te voegen.

Het wordt uitkijken of de Honda-motor vandaag een betere beurt maakt. Honda F1-baas Yusuke Hasegawa zal gisteren een woordje uitleg mogen verschaft hebben aan McLaren. In de aanloop naar de test had Hasegawa laten verstaan dat Honda enkele ideeën wenste uit te testen voor haar motor, dit om onder meer de betrouwbaarheid van de motor te verbeteren. Dat laatste lukte gisteren alvast niet, een waterlek van het ERS-systeem was het zoveelste euvel met de Honda-krachtbron.

De line-up voor de tweede testdag in Bahrein:

Mercedes: Valtteri Bottas

Red Bull: Pierre Gasly

Ferrari: Sebastian Vettel

Force India: Sergio Perez / Esteban Ocon

Williams: Gary Paffett

McLaren: Stoffel Vandoorne

Toro Rosso: Carlos Sainz / Daniil Kvyat

Haas: Kevin Magnussen

Renault: Sergey Sirotkin

Sauber: Pascal Wehrlein

