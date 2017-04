Daarom werken Alexander De Croo en Bill Gates plots samen

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Alexander De Croo (Open Vld) heeft zich verzekerd van de steun van de Bill and Melinda Gates Foundation om, samen met het Antwerpse Tropisch Instituut (ITG), de slaapziekte tegen 2025 uit te roeien. Van die ziekte, een zogenaamde verwaarloosde tropische ziekte (NTD), zijn er jaarlijks ruim 3.000 nieuwe gevallen. Dat kondigden Bill Gates en De Croo dinsdagavond samen aan tijdens een congres gewijd aan NTD’s in Genève. België investeert, tot en met 2025, in totaal 25,3 miljoen euro om de slaapziekte uit te roeien, en de stichting van de voormalige Microsoft-topman verdubbelt dat bedrag. “Het moet een ‘final push’ geven om de ziekte eindelijk uit te roeien”, aldus De Croo.

Een ziekte volledig uitroeien is een ambitieuze doelstelling - de pokken zijn nog altijd de enige volledig uitgeroeide ziekte. Ook voor de slaapziekte is dat nu mogelijk, maakt De Croo zich sterk. Hij verwijst daarvoor naar de vooruitgang die de wetenschap de voorbije jaren geboekt heeft en de jarenlange expertise die het ITG opgebouwd heeft.

Voor Gates was die expertise dé reden om in zee te gaan met België én het ITG. “We werken al vele jaren samen met het ITG”, zei Gates. “En net als België heeft het ITG ook een jarenlange ervaring in Congo, waarop de investering zich zal richten. Hun kennis van het land zal deze investering helpen slagen. De duurzame pogingen van België om de slaapziekte in Congo uit te roeien is een van de beste voorbeelden van de vooruitgang die we gemaakt hebben in het aanpakken van NTD’s”, aldus Gates, die ook wees op het belang om zorgvuldig een ziekte te ‘kiezen’.

Dat Gates bereid is in zee te gaan met De Croo én het ITG, toont voor de vicepremier ook aan dat zijn beleid op dezelfde lijn zit als dat van de stichting van Gates.

Gates en De Croo wijzen er ook op dat de return on investment die binnengehaald kan worden enorm hoog is. “Wat je nu investeert, zul je, eens de ziekte uitgeroeid is, nooit meer moeten betalen.”

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zijn wereldwijd ruim 20.000 mensen besmet met de slaapziekte, die wordt doorgegeven door de tseetseevlieg. Dat de wetenschap de laatste jaren in de strijd tegen de slaapziekte met rasse schreden vooruit gaat, blijkt onder meer uit de drastische daling van het aantal gevallen: van 26.000 in 2000 naar nog geen 3.000 in 2015.